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17.11.2026 07:33:37
Zurich macht mit Beazley den nächsten Wachstumsschritt
(Meldung ausgebaut)
Zürich (awp) - Die Zurich-Gruppe strebt mit dem britischen Spezialversicherer Beazley einen grossen Wachstumsschritt an. Anlässlich des Investorentreffens vom Dienstag hat der Konzern die Erwartungen etwa zu den Kapitalsynergien oder zum Wachstumspotenzial aus dem Zusammenschluss angehoben.
Mit Beazley steige Zurich in der Spezialversicherung mit Bereichen wie Cyber, Infrastruktur, Bau oder Finanzierungen zum weltweit führenden Anbieter auf, hielt der Konzern in den Unterlagen zum Treffen fest. Dabei würden zwei diversifizierte und sich gut ergänzende Portfolios vereint.
Am Investorentreffens wird der Konzern weitere Details zu den Plänen mit Beazley präsentierten. Dabei rechnet die Zurich neu mittelfristig mit einem Umsatzpotenzial von rund 1,5 Milliarden US-Dollar nach zuvor 1,0 Milliarden. Und die Kapitalsynergien werden für die ersten zwei Jahre nach dem Kauf bei 1,8 Milliarden nach ursprünglich 1,0 Milliarden erwartet.
Darüber hinaus will der Konzern mit dem Zusammenschluss auch kostenseitige Verbesserungen erzielen. Die Zurich geht diesbezüglich weiterhin von jährlichen Kosteneinsparungen von mindestens 150 Millionen Dollar aus, wie es hiess.
Wachstum in attraktivem Markt
Im Jahr 2025 hätten die Spezialversicherung der Zurich und Beazley gemeinsam ein Prämienvolumen von pro-forma 15,7 Milliarden Dollar erzielt. Und die Aussichten seien gut, um in einem wachsenden Markt mit attraktiven Margen weiter zuzulegen, so die Zurich.
Zurich hatte die knapp 11 Milliarden Dollar schwere Beazley-Übernahme im Frühjahr 2026 angekündigt und nach Erhalt der behördlichen Genehmigungen und Zustimmung des zuständigen Gerichts per 1. Oktober abgeschlossen.
Zum Chef des in London beheimateten Spezialversicherers wurde Kristof Terryn ernannt, der seit über zwanzig Jahren für die Zurich tätig ist.
Im Vorfeld des Investorentreffens hat die Zurich auch noch die bis 2027 geltenden Ziele bestätigt. Die Gruppe sei weiterhin auf bestem Weg, ihre Ziele zu erreichen oder zu übertreffen, hiess es dazu.
mk/rw
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