Zurich legt in profitablen Bereichen weiter zu

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Zürich (awp) - Die Zurich bleibt auf Wachstumskurs und baut das Geschäft vor allem in profitablen Segmenten aus. Den nächsten Wachstumsschritt plant der Konzern in der Spezialversicherung, mit dem Zukauf der britischen Beazley.

In den ersten neun Monaten 2026 stiegen die Bruttoprämien in der Unfall- und Schadensparte (P&C) um 8 Prozent auf einen Rekord von 42,1 Milliarden US-Dollar, wie es am Donnerstag hiess. Die Lebensversicherung wuchs um 7 Prozent auf 28,6 Milliarden und beim US-Partner Farmers nahmen die Prämien um 4 Prozent auf 23,5 Milliarden zu.

Profitables Wachstum

"Zurich erzielt weiterhin starkes Wachstum, insbesondere in Bereichen, in denen wir attraktive Renditen sehen", sagte Finanzchefin Claudia Cordioli an einer Telefonkonferenz zum Zwischenbericht. Gewinnzahlen publiziert der Konzern zu diesem Zeitpunkt des Jahres keine.

Als profitable Ertragsquellen hatte die Zurich bereits vor einiger Zeit die Spezialversicherungen (Global Specialty), das Geschäft mit mittelgrossen Firmen (Middle Market) oder den Verkauf von Vorsorgeschutzprodukten ausgemacht. In diesen Feldern wuchsen die Einnahmen in der Berichtsperiode um 9, 6 beziehungsweise um 11 Prozent.

Zudem profitierte Zurich von weiter steigenden Versicherungspreisen, zumindest im Geschäft mit Privatkunden. Da stiegen die Tarife um 4 Prozent, während sie im Firmenkundengeschäft leicht zurückgingen. Preisdruck spüre man primär im US-Grosskundengeschäft, bei Finanzrisiko- oder Cyberdeckungen lasse dieser aber nach, hiess es.

Hagelzug belastet

In der Schadensbilanz sorgen derweil Naturkatastrophen in der Schweiz, Deutschland und Italien für eine leicht erhöhte Belastung. Nach neun Monaten summierte sich der Schadensatz aus Naturkatastrophen insgesamt auf 3,2 Prozent gegenüber 1,4 Prozent in der Vorjahresperiode.

Vor allem der Hagelsturm von Ende August in der Schweiz sei auch für die Zurich ein prägendes Ereignis gewesen, hielt Cordioli fest. Konkrete Aussagen zu der erwarteten Schadenssumme machte sie nicht. Die liege auf einem Niveau, die dem Marktanteil der Zurich in der Schweiz entspreche.

Der Schweizerische Versicherungsverband (SVV) rechnet nach ersten Schätzungen für die Privatversicherer mit einem Gesamtschaden von beinahe einer Milliarde Franken aus dem zerstörerischen Hagelzug. Dabei wurden mehr als 100'000 Autos durch teils tennisballgrosse Hagelkörner beschädigt.

Mit Beazley in die Zukunft

Gut angelaufen ist laut Konzernchef Mario Greco derweil die Integration des britischen Spezialversicherers Beazley. Es seien bislang keine Abgänge von Beazley-Angestellten im grossen Stil festgestellt worden. "Ich gehe davon aus, dass die Leute bei uns bleiben werden, wenn wir ihnen gute Berufsaussichten bieten", so Greco.

Die Zurich hatte Anfang Oktober für die 11 Milliarden Dollar schwere Übernahme grünes Licht erhalten. Mit Beazley will die Gruppe in Sparten wie Cyber, Infrastruktur oder erneuerbare Energien zum weltweiten Marktführer aufsteigen. Am Investorentreffen vom 17. November wird die Zurich weitere Details dazu präsentieren.

mk/rw