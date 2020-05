Zurich Insurance sieht Kosten aus Covid-Krise von 750 Mio USD

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zurich Insurance Group ist mit einer soliden Umsatzentwicklung in der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) ins Jahr gestartet und schaffte eine Zunahme der Bruttoprämien von bereinigt 7 Prozent. Besonders das Wachstum in den Regionen EMEA und Nordamerika sorgte für das Plus. Mit Blick auf das laufende Jahr malten die Schweizer aber wegen der Auswirkungen der Coronakrise ein düsteres Bild: Die Lage an den Finanzmärkten und die anhaltend schwächere Wirtschaftsaktivität sollten sowohl den Umsatz als auch den Gewinn im weiteren Jahresverlauf belasten. So sind laut Zurich die Schadenersatzforderungen bei P&C in Zusammenhang mit Covid-19 mit "erheblichen Unsicherheiten" behaftet. Nach bisherigen Erkenntnissen geht der Konzern davon aus, dass 2020 Forderungen von etwa 750 Millionen US-Dollar anfallen werden, davon seien 280 Millionen Dollar im ersten Quartal erfasst worden.

Für P&C wies die Gesellschaft einen Anstieg der Bruttoprämien auf 9,67 Milliarden Dollar von zuvor 9,17 Milliarden Dollar aus. Das Wachstum sei durch höhere Prämiensätze gestützt worden und dabei verzeichneten die meisten Regionen Preiserhöhungen im Vergleich zum Vorjahr. Im Lebensversicherungsgeschäft ging das Jahresprämienäquivalent aus Neugeschäft auf vergleichbarer Basis dagegen um 10 Prozent auf 958 Millionen Dollar zurück. Diesen Rückgang schreibt die Zurich Insurance den ersten Auswirkungen von Covid-19, insbesondere in der Region Asien-Pazifik und in Brasilien, zu.

