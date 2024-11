Zurich Insurance-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Zurich Insurance-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 445 Franken auf "Hold" belassen. Der neue Dreijahresplan sei ambitionierter als gedacht, schrieb Analystin Rhea Shah am Freitag.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Zurich Insurance-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 16:48 Uhr konnte die Aktie von Zurich Insurance zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0.7 Prozent auf 551.60 CHF. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 19.33 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 151’401 Zurich Insurance-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2024 um 32.8 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2024-Bilanz wird von Experten auf den 06.02.2025 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2024 / 07:57 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.