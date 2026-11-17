|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Analyse im Blick
|
17.11.2026 10:13:44
Zurich Insurance-Analyse: Hold-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie
Jefferies & Company Inc. hat eine eingehende Prüfung der Zurich Insurance-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich nach neuen Zielvorgaben für die übernommene Beazley mit einem Kursziel von 620 Franken auf "Hold" belassen. Der Fokus dürfte auf den Synergien bei den Umsätzen liegen, schrieb Philip Kett in seiner Reaktion am Dienstag. Zumal dieser positive Effekt sich als wiederkehrend erweisen könnte. Aus Anlegersicht stellten sich nun die zwei Fragen, was genau die Umsatzsynergien antreibe und ob diese den Trend zu sinkenden Umsätzen bei Beazley umkehren könne.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Zurich Insurance-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Zurich Insurance-Aktie wies um 09:57 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 658.00 CHF. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 5.78 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 21’264 Zurich Insurance-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 15.4 Prozent aufwärts. Die Kennzahlen für Q4 2026 werden von Experten am 11.02.2027 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 02:37 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 02:37 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
16:29
|Zurich Insurance Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Zurich Insurance (finanzen.ch)
|
13:52
|Zurich Insurance-Aktie: Neutral-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc. (finanzen.ch)
|
13:33
|Zurich hebt Synergieprognosen zum Beazley-Kauf an (AWP)
|
12:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verteidigt am Dienstagmittag Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Zürich: SLI zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
10:13
|Zurich Insurance-Analyse: Hold-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie (finanzen.ch)
|
09:33
|Zurich-Aktien nach erhöhten Beazley-Zielen knapp im Minus (AWP)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|13:04
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:20
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|13:04
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:20
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|13:04
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:20
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen am Abend: SMI und DAX tiefer -- Wall Street gibt ab -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen lässt sich eine schwächere Tendenz beobachten. An der Wall Street geht es am Dienstag nach unten. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.