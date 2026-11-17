Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich nach neuen Zielvorgaben für die übernommene Beazley mit einem Kursziel von 620 Franken auf "Hold" belassen. Der Fokus dürfte auf den Synergien bei den Umsätzen liegen, schrieb Philip Kett in seiner Reaktion am Dienstag. Zumal dieser positive Effekt sich als wiederkehrend erweisen könnte. Aus Anlegersicht stellten sich nun die zwei Fragen, was genau die Umsatzsynergien antreibe und ob diese den Trend zu sinkenden Umsätzen bei Beazley umkehren könne.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Zurich Insurance-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Zurich Insurance-Aktie wies um 09:57 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 658.00 CHF. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 5.78 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 21’264 Zurich Insurance-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 15.4 Prozent aufwärts. Die Kennzahlen für Q4 2026 werden von Experten am 11.02.2027 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 02:37 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 02:37 / A.M.



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