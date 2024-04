Zurich Insurance-Analyse: Buy-Bewertung für Zurich Insurance-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 529 Franken belassen. Das Wachstum der US-Tochter Farmers dürfte die Erwartungen übertreffen, schrieb Analyst Michael Huttner in einem Ausblick am Dienstag, und es werde sich voraussichtlich im Laufe des Jahres fortsetzen. Die Restrukturierung der US-Versicherungsgruppe komme schneller voran als angenommen.

Aktienbewertung im Detail: Die Zurich Insurance-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 11:21 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0.2 Prozent auf 476.20 CHF zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 11.09 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 36’067 Zurich Insurance-Aktien. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2024 um 8.3 Prozent aufwärts. Die kommenden Q2 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2024 / 16:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



