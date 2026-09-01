Zurich Insurance-Aktie sinkt: Tochter Zurich Invest plant Kapitalerhöhung

Vorgesehen ist das Geld für die Anlagegruppe "ZAST Immobilien Geschäft Schweiz" der Zürich Anlagestiftung.

Das zusätzliche Kapital soll für den Kauf von zwei Liegenschaften genutzt werden, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Die beiden Objekte befänden sich in Genf und Lausanne.

Die Zeichnungsfrist läuft den Angaben zufolge für Anteile mit Vorzugsrecht vom 14. September bis am 2. Oktober 2026 und für freiwerdende Anteile vom 5. Oktober bis am 23. Oktober 2026.

An der SIX zeigt sich die Zurich Insurance-Aktie zeitweise 0,24 Prozent tiefer bei 591,20 Franken.

sta/uh

Zürich (awp)