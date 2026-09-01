Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’250 -0.3%  SPI 20’039 -0.4%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 25’992 -1.0%  Euro 0.9390 0.0%  EStoxx50 6’373 -0.7%  Gold 4’383 -1.5%  Bitcoin 63’225 -0.4%  Dollar 0.8100 0.2%  Öl 92.0 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Swiss Life-Aktie fällt: Halbjahresgewinn übertrifft Erwartungen - Aktienrückkauf und Stellenabbau angekündigt
Aktien im Fokus: Engie und Nokia kommen wohl in EURO STOXX 50 - VW und Wolters raus
Analyse: UBS AG bewertet Novartis-Aktie mit Neutral in neuer Analyse
Bayer-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy
August 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Suche...
Plus500 Depot

Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zusätzliches Kapital 01.09.2026 11:22:36

Zurich Insurance-Aktie sinkt: Tochter Zurich Invest plant Kapitalerhöhung

Zurich Insurance-Aktie sinkt: Tochter Zurich Invest plant Kapitalerhöhung

Die Zurich Invest plant eine Kapitalerhöhung über insgesamt 75 Millionen Franken.

Zurich Insurance
592.34 CHF 0.36%
Kaufen Verkaufen
Vorgesehen ist das Geld für die Anlagegruppe "ZAST Immobilien Geschäft Schweiz" der Zürich Anlagestiftung.

Das zusätzliche Kapital soll für den Kauf von zwei Liegenschaften genutzt werden, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Die beiden Objekte befänden sich in Genf und Lausanne.

Die Zeichnungsfrist läuft den Angaben zufolge für Anteile mit Vorzugsrecht vom 14. September bis am 2. Oktober 2026 und für freiwerdende Anteile vom 5. Oktober bis am 23. Oktober 2026.

An der SIX zeigt sich die Zurich Insurance-Aktie zeitweise 0,24 Prozent tiefer bei 591,20 Franken.

sta/uh

Zürich (awp)

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2293 19.03.2027 154751114
Long 12.4842 16.06.2028 157230690
Long 1185.6 18.09.2026 151031627
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.0841 18.06.2027 158828324
Short 1185.6 18.09.2026 154809822
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.41 11.02 154810330
Long 11.6235 6.02 156945260
Long 19.129 2.58 157975984
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.175 12.87 151635306
Short 11.0804 5.91 142861036
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -44.05 114086076
Long 10 -10.06 142861648
Long 12 -12.57 142861620
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Zurich Insurance-Aktie: Weiteres profitables Wachstum erwartet

Bildquelle: Keystone
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten