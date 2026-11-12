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12.11.2026 09:33:03
Zurich Insurance-Aktie: Outperform-Bewertung durch RBC Capital Markets
RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen hat eine gründliche Analyse des Zurich Insurance-Papiers durchgeführt.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 650 Franken auf "Outperform" belassen. Das Wachstum im Bereich der Schaden- und Unfallversicherungen sei nach neun Monaten weiterhin robust, schrieb Ben Cohen am Donnerstag. Die US-amerikanische Versicherungsgruppe Farmers werde aber durch wettbewerbsintensive Märkte beeinträchtigt.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Zurich Insurance-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Das Papier von Zurich Insurance legte um 09:16 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1.4 Prozent auf 646.20 CHF. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 0.59 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 30’079 Zurich Insurance-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 13.3 Prozent zu. Zurich Insurance dürfte schätzungsweise am 11.02.2027 die Finanzergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:50 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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