|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktieneinstufung
|
17.11.2026 13:52:44
Zurich Insurance-Aktie: Neutral-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc.
Zurich Insurance-Papier wurde von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Andrew Baker genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zurich von 603 auf 609 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Versicherer habe den Investorentag genutzt, um zu demonstrieren, wie gut man jegliche Ziele für 2027 im Griff habe, schrieb Andrew Baker am Dienstag in seinem Kommentar.
Aktieninformation im Fokus: Die Zurich Insurance-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung
Die Zurich Insurance-Aktie gab im SIX SX-Handel um 13:36 Uhr um 0.4 Prozent auf 656.00 CHF nach. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 7.16 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 57’944 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 15.1 Prozent. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 11.02.2027.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
16:29
|Zurich Insurance Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Zurich Insurance (finanzen.ch)
|
13:52
|Zurich Insurance-Aktie: Neutral-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc. (finanzen.ch)
|
13:33
|Zurich hebt Synergieprognosen zum Beazley-Kauf an (AWP)
|
12:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verteidigt am Dienstagmittag Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Zürich: SLI zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
10:13
|Zurich Insurance-Analyse: Hold-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie (finanzen.ch)
|
09:33
|Zurich-Aktien nach erhöhten Beazley-Zielen knapp im Minus (AWP)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|13:04
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:20
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|13:04
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:20
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|13:04
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:20
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen am Abend: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am zweiten Handelstag der Woche kräftige Verluste gemacht. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.