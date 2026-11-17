Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zurich von 603 auf 609 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Versicherer habe den Investorentag genutzt, um zu demonstrieren, wie gut man jegliche Ziele für 2027 im Griff habe, schrieb Andrew Baker am Dienstag in seinem Kommentar.

Aktieninformation im Fokus: Die Zurich Insurance-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Die Zurich Insurance-Aktie gab im SIX SX-Handel um 13:36 Uhr um 0.4 Prozent auf 656.00 CHF nach. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 7.16 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 57’944 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 15.1 Prozent. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 11.02.2027.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 07:00 / GMT

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