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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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Zusätzliches Kapital 01.09.2026 14:50:00

Zurich Insurance-Aktie in Grün: Tochter Zurich Invest plant Kapitalerhöhung

Zurich Insurance-Aktie in Grün: Tochter Zurich Invest plant Kapitalerhöhung

Die Zurich Invest plant eine Kapitalerhöhung über insgesamt 75 Millionen Franken.

Zurich Insurance
593.85 CHF 0.62%
Kaufen Verkaufen
Vorgesehen ist das Geld für die Anlagegruppe "ZAST Immobilien Geschäft Schweiz" der Zürich Anlagestiftung.

Das zusätzliche Kapital soll für den Kauf von zwei Liegenschaften genutzt werden, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Die beiden Objekte befänden sich in Genf und Lausanne.

Die Zeichnungsfrist läuft den Angaben zufolge für Anteile mit Vorzugsrecht vom 14. September bis am 2. Oktober 2026 und für freiwerdende Anteile vom 5. Oktober bis am 23. Oktober 2026.

An der SIX zeigt sich die Zurich Insurance-Aktie zeitweise 0,29 Prozent höher bei 594,30 Franken.

sta/uh

Zürich (awp)

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