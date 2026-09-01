Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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01.09.2026 14:50:00
Zurich Insurance-Aktie in Grün: Tochter Zurich Invest plant Kapitalerhöhung
Die Zurich Invest plant eine Kapitalerhöhung über insgesamt 75 Millionen Franken.
Das zusätzliche Kapital soll für den Kauf von zwei Liegenschaften genutzt werden, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Die beiden Objekte befänden sich in Genf und Lausanne.
Die Zeichnungsfrist läuft den Angaben zufolge für Anteile mit Vorzugsrecht vom 14. September bis am 2. Oktober 2026 und für freiwerdende Anteile vom 5. Oktober bis am 23. Oktober 2026.
An der SIX zeigt sich die Zurich Insurance-Aktie zeitweise 0,29 Prozent höher bei 594,30 Franken.
sta/uh
Zürich (awp)
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