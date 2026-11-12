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12.11.2026 10:58:44
Zurich Insurance-Aktie: Hold-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.
Jefferies & Company Inc. hat eine umfassende Prüfung der Zurich Insurance-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 620 Franken auf "Hold" belassen. Philip Kett geht am Donnerstag nach der Beurteilung der ersten neun Monate davon aus, dass sich wohl alle Blicke auf die Prämienanpassungen des Versicherers richten. Er sieht in immer noch stabilen oder sogar gestiegenen Preisen eine positive Überraschung.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Zurich Insurance-Aktie am Tag der Analyse
Um 10:42 Uhr stieg die Zurich Insurance-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1.2 Prozent auf 644.80 CHF. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 3.85 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 62’343 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 13.1 Prozent aufwärts. Schätzungsweise am 11.02.2027 dürfte Zurich Insurance die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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