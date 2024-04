Zurich Insurance-Aktie kaum bewegt: Analystin sieht für Zurich nur begrenzte Risiken

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zurich auf "Overweight" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Analystin Claudia Gaspari sieht für den Versicherer weiterhin nur begrenzte Risiken am Horizont. Mit einer historisch konstant starken Entwicklung hätten die Kapitalreserven von Zurich in den vergangenen Jahren stets zugenommen, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Zurich Insurance-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Zeitweise zeigt sich die Zurich-Aktie am Freitag an der SIX bei 442,70 Franken unverändert zu ihrem Vortagesschluss. Die Zurich Insurance-Aktie wies um 10:21 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0.5 Prozent auf 440.90 CHF abwärts. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 17.94 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden heute 88’745 Zurich Insurance-Aktien gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2024 legte die Zurich Insurance-Aktie um 6.2 Prozent zu. Zurich Insurance dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2024 / 19:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2024 / 03:00 / GMT



