Zurich Insurance-Aktie: DZ BANK gibt Verkaufen-Bewertung bekannt

Die DZ Bank hat das Kursziel für Zurich von 405 auf 415 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das operative Ergebnis des Versicherers für 2023 sei gut gewesen und der Ausblick im Vergleich zu europäischen Wettbewerbern optimistisch, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Bewertungsaufschlag der Aktie sei aus seiner Sicht aber zu hoch.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Zurich Insurance-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 17:32 Uhr stieg die Zurich Insurance-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0.9 Prozent auf 463.00 CHF. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 10.37 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 248’020 Zurich Insurance-Aktien. Seit Jahresbeginn 2024 kletterte die Aktie um 5.3 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2024 dürfte Zurich Insurance am 08.08.2024 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 16:08 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 16:16 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.