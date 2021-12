Zurich Insurance-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

GO

Robert Halver: Jahresinterview Teil 2 – Ausblick 2022 | BX Swiss TV

Im zweiten Teil des grossen Jahresinterviews gibt Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank AG, einen Ausblick auf das Jahr 2022. Sollte sich das Pandemiegeschehen stabilisieren rechnet Robert Halver mit weniger Strapazierung der Konjunktur. Ausserdem erklärt er, welche Rolle die Notenbanken in der Krise haben. Ob das grosse Thema Inflation auch noch im Jahr 2022 relevant ist und wo die Aktienmärkte schätzungsweise in einem Jahr stehen, dazu wagt Robert Halver einen Blick in die Zukunft, im Interview mit David Kunz, COO der BX Swiss.

