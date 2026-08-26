Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
26.08.2026 09:28:11
Zurich holt Barclays-Führungskraft aus London als neue Group Treasurer
Barclays London hat zu Zurich Insurance gewechselt. Liz Padley amtet seit August als Group Treasurer in Zürich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
In eigener Sache
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Barclays plc
|
26.08.26
|Barclays Aktie News: Barclays legt am Mittwochnachmittag zu (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Barclays Aktie News: Barclays am Mittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Barclays Aktie News: Barclays zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
19.08.26
|FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barclays-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Barclays shakes up investment bank less than 3 years since last overhaul (Financial Times)
|
12.08.26
|FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barclays von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)