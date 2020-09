Zurich erwartet kaum Belastungen aus britischem Corona-Urteil

Zurich Insurance rechnet mit nur geringfügigen Auswirkungen aus dem Urteil in Grossbritannien zur Gültigkeit sogenannter Betriebsunterbrechungs-Versicherungen während der Corona-Pandemie.

Die aus dem Urteil resultierende Erhöhung der Covid-19-bezogenen Schadensersatzforderungen in der Schaden- und Unfallversicherung von geschätzten 750 Millionen US-Dollar für 2020 werde sich "nicht wesentlich auf das Ergebnis" der Gruppe auswirken, teilte der Konzern mit.

Grundsätzlich begrüsse Zurich das Urteil des britischen High Court vom Dienstag, wonach durch die Policen des Konzerns keine Deckung für Betriebsunterbrechungen in Zusammenhang mit dem Ausbruch der Pandemie bestehe. Die 750 Millionen Dollar an Schadenersatzforderungen hatte der Konzern für 2020 bereits im Mai mitgeteilt.

Während sich die meisten Policen der Branche in Grossbritannien für kleine und mittlere Unternehmen auf Sachschäden konzentrieren, decken einige Policen auch Betriebsunterbrechungen aus anderen Gründen ab. Dazu zählen unter anderem auch Infektionskrankheiten. Allerdings übernahmen nicht alle Versicherer die Haftung im Rahmen dieser Policen. Dies führte zu teils erheblicher Unsicherheit.

Unterdessen kündigte die RSA Insurance Group plc nach dem Urteil an, mit weiteren Auszahlungen in Höhe von rund 104 Millionen Pfund zu rechnen. Das Unternehmen hatte bereits 57 Millionen Pfund veranschlagt. Die Hiscox Ltd rechnet mit zusätzlichen 100 Millionen Pfund.

FRANKFURT (Dow Jones)