Zürich (awp) - Die Aktien von Zurich geben am Dienstag im frühen Handel leicht nach, in etwa im Rahmen des Gesamtmarktes. Der Versicherer hat im Vorfeld eines Investorentreffens die Erwartungen betreffend Kapitalsynergien und Wachstumspotenzial nach dem Kauf des britischen Spezialversicherers Beazley angehoben. In Marktkreisen wird dies positiv aufgenommen. Für weitere Kursgewinne im Anschluss an den starken Lauf seit Anfang Oktober reicht es allerdings nicht. Vielmehr werden nach dem Jahreshoch vom Vortag nun zaghaft erste Gewinne mitgenommen.

Gegen 09.25 Uhr büssen Zurich 0,1 Prozent auf 658,20 Franken ein. Am Vortag hatten die Aktien bei 661,60 ein neues Jahreshoch markiert. Ende September kosteten die Titel noch beinahe 100 Franken oder rund 14 Prozent weniger. Der SMI steht gleichzeitig 0,28 Prozent tiefer.

Die erhöhten Ziele bezüglich Beazley seien ebenso positiv zu werten wie weitere Aussagen zum Investorentag, heisst es in einer Einschätzung der Zürcher Kantonalbank. Eine der Kernbotschaften sei etwa, dass durch die Steuerung des Geschäfts und mittels Hilfe von KI die Produktivität weiter erhöht werden könne.

Die Ankündigungen bekräftigten, dass Zurich auf dem besten Weg sei, die gesetzten Ziele bis Ende 2027 zu übertreffen, heisst es zudem bei der Bank Vontobel. Dabei werde der Konzern weitere Schwerpunkte im Ausbau der Segmente Spezial- und Lebensversicherung sowie der Middle Markets setzen. Diese seien mit Blick auf die künftige Wertentwicklung wichtige Treiber. Zudem seien die Angaben zu Beazley Beleg dafür, dass die Integration gut vorankomme.

Für die Luzerner Kantonalbank ist Zurich "operativ weiterhin gut unterwegs". Die Qualität des Unternehmens und die guten Wachstumsaussichten würden stets zu einer Bewertungsprämie führen, so die LUKB. Eine solche sei aber gerechtfertigt, da Zurich weiterhin zu den weltweit besten Investitionsmöglichkeiten im Finanzbereich gehöre.

cf/hr