Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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11.09.2026 07:34:06
Zurich-Aktie: Zurich und Allianz anscheinend mit Risiko bei Eisenerzhändler Radiant World
Die Versicherer Zurich und Allianz sind laut der "Financial Times" über ihre Handels-Kreditversicherung mit dem angeschlagenen Eisenerzhändler Radiant World verbunden.
Zurich soll unter anderem Forderungsausfälle gegenüber dem Rohstoffkonzern Glencore versichert haben. Die entsprechende Deckung belaufe sich auf einen Betrag im zweistelligen Millionen-Dollar-Bereich. Allianz Trade, die auf Kreditversicherungen spezialisierte Tochter des deutschen Versicherers Allianz, sei ebenfalls exponiert, allerdings in geringerem Umfang.
Radiant World sieht sich in Grossbritannien und Singapur mit Forderungen von Gläubigern konfrontiert. Im Zentrum stehen Vorwürfe mutmasslich gefälschter Dokumente im Zusammenhang mit Handelsgeschäften. Radiant und Gründer Pinkesh Nahar weisen die Vorwürfe zurück.
Zurich erklärte gegenüber der "Financial Times", der Versicherer habe keine wesentliche Exponierung gegenüber Radiant World. Allianz Trade und Radiant wollten sich dem Bericht zufolge nicht äussern.
ra/to
Zürich (awp)
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