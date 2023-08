Zurich-Aktie: Zurich Insurance erreicht erneut Vorjahresergebnis

Zugleich hat der Versicherungskonzern Zurich die Einnahmen vor allem in der Schaden- und Unfallversicherung gesteigert.

Der Business Operating Profit (BOP), so nennt die Zurich den Betriebsgewinn, lag in den Monaten Januar bis Juni mit 3,72 Milliarden US-Dollar ganz knapp unter Vorjahresniveau, wie der Versicherer am Donnerstag mitteilte. Damit wurden die Vorgaben der Analysten übertroffen.

Konzerngewinn steigt

Unter dem Strich legte der den Aktionären zurechenbare Konzerngewinn um 6 Prozent auf 2,49 Milliarden Dollar zu. Dies sei auch auf vorteilhafte Entwicklungen bei den Kapitalanlagen zurückzuführen, heisst es. Zudem gilt festzuhalten, dass der Konzern auf 2023 hin Anpassungen in der Rechnungslegung (IFRS 17/9) vorgenommen und die Vorjahreswerte entsprechend revidiert hat.

In der Schaden- und Unfallversicherung ging der Betriebsgewinn um 6 Prozent auf 2,25 Milliarden Dollar zurück. Allerdings wäre das Ergebnis um Währungsschwankungen und um den Wegfall eines einmaligen Ertrags im Vorjahr bereinigt um 3 Prozent gestiegen, so die Zurich.

Derweil verschlechterte sich der Schaden-Kosten-Satz als wichtige Kenngrösse der Unfall- und Schadenversicherung leicht um 1,3 Prozentpunkte auf 92,9. Der Satz bewegt sich damit weiterhin auf einem äusserst profitablen Niveau. Je deutlicher er unter der 100-Prozentmarke liegt, desto mehr Gewinn wirft das Geschäft ab.

Weitere Preiserhöhungen

Das Geschäftsvolumen der Sparte konnte auch dank weiterer Preiserhöhungen (+6%) stark gesteigert werden: Die Bruttoprämien nahmen um 8 Prozent auf 24,7 Milliarden Dollar zu und die im Zuge der IFRS-Anpassung neu ausgewiesenen Versicherungserträge beliefen sich auf 20,2 Milliarden (+8%).

In der kleineren Lebensversicherung kletterte der Betriebsgewinn um 11 Prozent auf 0,9 Milliarden Dollar. Auf vergleichbare Basis sei das Ergebnis gar um 18 Prozent in die Höhe geklettert. Dabei habe das Wachstum in Europa, in der Region Naher Osten und Afrika (EMEA), Nordamerika und Lateinamerika den Rückgang in der Region Asien-Pazifik mehr als ausgleichen.

Die Zurich sei sehr gut in die neue, bis 2025 laufende Strategieperiode gestartet, sagte Konzernchef Mario Greco an einer Telefonkonferenz. Man werde weiterhin den Fokus auf organisches Wachstum legen und sei dazu sehr gut kapitalisiert. Die Quote des Schweizer Solvenztests (SST) lag per Mitte Jahr mit geschätzten 263 Prozent weiterhin klar über dem von der Gruppe angestrebten Wert von über 160 Prozent.

mk/uh

Zürich (awp)