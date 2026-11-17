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17.11.2026 16:07:36
Zurich-Aktie schwächelt: Versicherer erhöht Synergieziele aus der Beazley-Integration
Die Zurich-Gruppe hat kürzlich den Spezialversicherer Beazley gekauft und ist mit den Briten auf einen Schlag zum weltweit grössten Anbieter in dieser Sparte aufgestiegen.
Der Beazley-Zukauf sei aus strategischer Sicht sehr wichtig für die Zurich, sagte Mario Greco am Dienstag vor einem Investorentreffen im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. "Wir hatten vor zehn Jahren damit begonnen, unter anderem auch das profitable Geschäft mit Spezialversicherungen auszubauen. Nun steigen wir mit Beazley zum Marktführer auf."
Höheres Synergiepotenzial beim Umsatz
Im Jahr 2025 erwirtschafteten die Zurich und Beazley gemeinsam auf Pro-forma-Basis ein Prämienvolumen von knapp 16 Milliarden US-Dollar, gut 6 Milliarden davon stammen aus dem Hause der Briten. Dieses Geschäft will Greco künftig weiter kräftig ausbauen, wobei der weltweite Vertrieb der Zurich künftig auch den Verkauf von Beazley-Produkten verantworten wird.
Die Integration der im Frühjahr 2026 angekündigten und Anfang Oktober definitiv genehmigten Übernahme sei gut angelaufen, hielt Greco fest. "Wir sind auch bezüglich der Aussichten zuversichtlich", so der Firmenchef. Das mittelfristige Umsatz-Synergiepotential beziffert der Konzern neu auf rund 1,5 statt 1 Milliarde US-Dollar."
Cyber als Prunkstück
Gut aufgestellt ist Beazley in der Cyberversicherungen. Da verfüge das Unternehmen mit den rund 150 Underwritern über eine starke Marktstellung, auch was die Bewertung von Risiken oder das Service-Angebot angehe, so Greco. Zudem ergänzten die Marine-, die Luftfahrt- oder die Kunstversicherung das Zurich-Angebot gut.
Im Zuge der Übernahme kann die Zurich auch mehr Kapital freisetzen als im Frühjahr angekündigt. So werden die Kapitalsynergien für die ersten zwei Jahre nach dem Kauf bei 1,8 Milliarden Dollar nach ursprünglich 1,0 Milliarden erwartet.
Darüber hinaus will der Konzern mit dem Zusammenschluss auch kostenseitige Verbesserungen erzielen. Die Zurich geht diesbezüglich weiterhin von jährlichen Kosteneinsparungen von mindestens 150 Millionen Dollar aus, wie es hiess. Was die Kosten zur Integration angeht, gab Greco noch keine Schätzungen ab.
Mit 2027-Zielen weiterhin auf Kurs
Anlässlich des Investorentreffens hat die Zurich auch die bis 2027 geltenden Ziele bestätigt. Die Gruppe sei weiterhin auf Kurs, ihre Ziele zu erreichen oder zu übertreffen, bestätigte Greco früher gemachte Aussagen.
"Über die finanziellen und strategischen Ziele in den Jahren danach werden wir Investorentreffen in einem Jahr orientieren", so der CEO. Die Zurich-Aktie verliert im SIX-Handel zeitweise 0,49 Prozent auf 655,40 Franken.
awp-robot/mk
Zürich (awp)
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