Zurich-Aktie: Raul Vargas wird CEO der Farmers Group

Vargas ist laut Mitteilung vom Mittwochabend derzeit President of Distribution, Life and Financial Services bei Farmers Group. Er leite die Verkaufs- und Vertriebsaktivitäten, zusätzlich zu Farmers New World Life und Farmers Financial Solutions.

Er verfüge über mehr als zwei Jahrzehnte an internationaler Führungserfahrung in Lateinamerika und Europa, heisst es weiter. Seine umfangreiche Karriere bei Zurich umfasse acht Jahre als CEO von Zurich Santander Insurance America.

Vargas tritt den Angaben zufolge die Nachfolge von Jeff Dailey an, der 2007 zur Farmers Group kam und 2012 CEO wurde. Dailey bleibe derweil weiterhin Präsident des Farmers-Verwaltungsrats.

