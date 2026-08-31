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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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31.08.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Vormittag stärker

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Vormittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 595,00 CHF.

Zurich Insurance
595.20 CHF 0.17%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Zurich Insurance-Papiere um 09:28 Uhr 0,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'404 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Zurich Insurance-Aktie bis auf 595,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 593,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'804 Zurich Insurance-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 626,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 5,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 521,00 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zurich Insurance-Aktie derzeit noch 12,44 Prozent Luft nach unten.

Zurich Insurance-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 39,06 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Zurich Insurance am 09.02.2017. Es stand ein EPS von 4,58 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zurich Insurance noch ein Gewinn pro Aktie von 4,58 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.06 Mrd. CHF gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.

Experten taxieren den Zurich Insurance-Gewinn für das Jahr 2026 auf 45,79 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 17.7373 2.75 157975984
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3508 12.73 151635306
Short 11.5301 5.78 142861036
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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