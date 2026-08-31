Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Zum Vortag unverändert notierte die Zurich Insurance-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 593,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'338 Punkten steht. Die Zurich Insurance-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 596,00 CHF aus. Die Zurich Insurance-Aktie gab in der Spitze bis auf 593,00 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 593,20 CHF. Bisher wurden heute 27'799 Zurich Insurance-Aktien gehandelt.

Am 28.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,46 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie.

Zuletzt erhielten Zurich Insurance-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 39,06 USD aus. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zurich Insurance am 09.02.2017. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Zurich Insurance im vergangenen Quartal 16.06 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 45,79 USD je Zurich Insurance-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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