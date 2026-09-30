Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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30.09.2026 09:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Vormittag nordwärts
Die Aktie von Zurich Insurance zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Zurich Insurance-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Das Papier von Zurich Insurance legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 576,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'008 Punkten notiert. Bei 578,20 CHF markierte die Zurich Insurance-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 574,80 CHF. Zuletzt wechselten 5'886 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.
Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,64 Prozent hinzugewinnen. Bei 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,58 Prozent würde die Zurich Insurance-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,91 USD. Am 09.02.2017 äusserte sich Zurich Insurance zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Zurich Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,58 CHF je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 16.06 Mrd. CHF, gegenüber 16.06 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Zurich Insurance Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.
In der Zurich Insurance-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 45,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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