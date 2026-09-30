Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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30.09.2026 16:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittwochnachmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 570,00 CHF.
Der Zurich Insurance-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 570,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'892 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zurich Insurance-Aktie bisher bei 566,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 574,80 CHF. Der Tagesumsatz der Zurich Insurance-Aktie belief sich zuletzt auf 86'755 Aktien.
Am 28.07.2026 markierte das Papier bei 626,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Kursplus von 9,82 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zurich Insurance-Aktie 8,60 Prozent sinken.
Für Zurich Insurance-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,91 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zurich Insurance am 09.02.2017. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.06 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 45,82 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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