Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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30.09.2026 12:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittwochmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 571,00 CHF ab.
Die Zurich Insurance-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 571,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'913 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zurich Insurance-Aktie bisher bei 570,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 574,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 41'718 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 626,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,63 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 521,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,76 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,91 USD aus. Am 09.02.2017 legte Zurich Insurance die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,58 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 CHF je Aktie in den Büchern standen. Zurich Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.06 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Zurich Insurance dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 10.02.2028 dürfte Zurich Insurance die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 45,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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