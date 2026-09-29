Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance fällt am Dienstagvormittag

Die Zurich Insurance-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 577,20 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'955 Punkten liegt. Die Zurich Insurance-Aktie gab in der Spitze bis auf 575,20 CHF nach. Bei 576,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 5'919 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 626,00 CHF erreichte der Titel am 28.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 7,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 521,00 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie.

Für Zurich Insurance-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,91 USD ausgeschüttet werden. Zurich Insurance gewährte am 09.02.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 4,58 CHF gegenüber 4,58 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.

In der Zurich Insurance-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 45,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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