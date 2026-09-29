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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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29.09.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 575,60 CHF abwärts.

Zurich Insurance
575.65 CHF -0.76%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die Zurich Insurance-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 575,60 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'951 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Zurich Insurance-Aktie ging bis auf 574,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 576,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 68'966 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (626,00 CHF) erklomm das Papier am 28.07.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 521,00 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 9,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Zurich Insurance seine Aktionäre 2025 mit 30,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 38,91 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zurich Insurance am 09.02.2017. Es stand ein EPS von 4,58 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zurich Insurance noch ein Gewinn pro Aktie von 4,58 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 45,82 USD je Aktie in den Zurich Insurance-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

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