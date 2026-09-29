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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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29.09.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Dienstagmittag nahe Nulllinie

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Dienstagmittag nahe Nulllinie

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Zurich Insurance. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Zurich Insurance-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 577,80 CHF.

Zurich Insurance
575.40 CHF -0.80%
Kaufen Verkaufen

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die Zurich Insurance-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 577,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'020 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 580,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büsste die Zurich Insurance-Aktie bis auf 575,20 CHF ein. Bei 576,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 36'188 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2026 markierte das Papier bei 626,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,34 Prozent. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 521,00 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 38,91 USD. Im Vorjahr erhielten Zurich Insurance-Aktionäre 30,00 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Zurich Insurance am 09.02.2017 vor. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Zurich Insurance möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Zurich Insurance-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 45,82 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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