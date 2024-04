Zurich Insurance Aktie News: Anleger greifen bei Zurich Insurance am Montagnachmittag zu

Im SIX SX-Handel gewannen die Zurich Insurance-Papiere um 04:28 Uhr 1,1 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 11'357 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Zurich Insurance-Aktie bis auf 445,10 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 442,90 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 71'076 Zurich Insurance-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.03.2024 bei 492,90 CHF. 10,81 Prozent Plus fehlen der Zurich Insurance-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 401,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Zurich Insurance-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 30,08 USD ausgeschüttet werden. Am 17.05.2023 legte Zurich Insurance die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Zurich Insurance am 08.08.2024 präsentieren. Am 07.08.2025 wird Zurich Insurance schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Zurich Insurance-Gewinn für das Jahr 2024 auf 38,85 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Zurich Insurance-Aktie

SIX und Scoach regulieren Short Selling nach

Swatch veröffentlicht Geschäftsbericht auf Schweizerdeutsch

Walliser KB erzielt erneut Rekordergebnis