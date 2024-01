Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Montagmittag mit Aufschlag

Die Zurich Insurance-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 443,70 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'412 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Zurich Insurance-Aktie bis auf 444,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 443,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 45'060 Zurich Insurance-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.04.2023 bei 457,90 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zurich Insurance-Aktie 3,20 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 393,00 CHF am 20.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,43 Prozent.

Zurich Insurance gewährte am 17.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11'927,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 11'927,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.02.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 35,52 USD je Zurich Insurance-Aktie.

