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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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28.10.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Zurich Insurance

Zurich Insurance Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Zurich Insurance

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 614,40 CHF.

Zurich Insurance
619.02 CHF 0.33%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 614,40 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'523 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Zurich Insurance-Aktie bis auf 612,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 612,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10'675 Zurich Insurance-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 627,40 CHF erreichte der Titel am 22.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 2,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (521,00 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Verlust von 15,20 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Zurich Insurance-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 30,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 38,26 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zurich Insurance am 09.02.2017 vor. Zurich Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,58 CHF je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF im Vergleich zu 16.06 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Zurich Insurance dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zurich Insurance-Aktie in Höhe von 46,08 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
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• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Zurich Insurance am 28.10.2026

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