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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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28.10.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Anleger schicken Zurich Insurance am Nachmittag ins Plus

Zurich Insurance Aktie News: Anleger schicken Zurich Insurance am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Zurich Insurance zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Zurich Insurance legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 618,60 CHF.

Zurich Insurance
623.78 CHF 0.77%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Zurich Insurance-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 618,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'588 Punkten liegt. Bei 618,80 CHF markierte die Zurich Insurance-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 612,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Zurich Insurance-Aktie belief sich zuletzt auf 60'888 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.10.2026 bei 627,40 CHF. Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 1,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zurich Insurance-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 38,26 USD belaufen. Am 09.02.2017 äusserte sich Zurich Insurance zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Zurich Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,58 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Zurich Insurance im Jahr 2026 46,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.2455 21.12.2029 159690401
Long 618.4 20.11.2026 157924918
Typ Hebel Verfall Valor
Short 137.4222 18.12.2026 158463577
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 11.2436 6.39 161119529
Long 20.9627 2.11 161119288
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6854 12.29 157975579
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -46.37 114086076
Long 10 -10.00 142861648
Long 12 -16.19 142861620
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Short 16’153.91 8.68 SPBE9U
SMI-Kurs: 14’748.03 29.10.2026 11:13:42
Long 14’024.43 19.97 SMB0GU
Long 13’671.17 13.56 S2BY4U
Long 13’099.93 8.92 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Zurich Insurance am 28.10.2026

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