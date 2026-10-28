Zurich Insurance Aktie News: Anleger schicken Zurich Insurance am Nachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr ging es für das Zurich Insurance-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 618,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'588 Punkten liegt. Bei 618,80 CHF markierte die Zurich Insurance-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 612,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Zurich Insurance-Aktie belief sich zuletzt auf 60'888 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.10.2026 bei 627,40 CHF. Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 1,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zurich Insurance-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 38,26 USD belaufen. Am 09.02.2017 äusserte sich Zurich Insurance zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Zurich Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,58 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Zurich Insurance im Jahr 2026 46,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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