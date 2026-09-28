Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance macht am Vormittag Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 584,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'069 Punkten tendiert. Die Zurich Insurance-Aktie zog in der Spitze bis auf 587,00 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 585,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 7'458 Zurich Insurance-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 626,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zurich Insurance-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 12,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,91 USD aus. Am 09.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF im Vergleich zu 16.06 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Zurich Insurance-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zurich Insurance-Aktie in Höhe von 45,82 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Zurich Insurance-Aktie

Zurich-Aktie schwächer: Verwaltungsrat bestätigt Ernennung von neuem Chef von Zurich U.S.

Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Zurich Insurance-Aktie

AIG-Aktie tiefer: Vormalige Zurich-Topmanagerin Sierra Signorelli wechselt zur American International Group