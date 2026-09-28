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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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28.09.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance macht am Vormittag Boden gut

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance macht am Vormittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zurich Insurance. Zuletzt wies die Zurich Insurance-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 584,60 CHF nach oben.

Zurich Insurance
585.29 CHF 0.74%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 584,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'069 Punkten tendiert. Die Zurich Insurance-Aktie zog in der Spitze bis auf 587,00 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 585,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 7'458 Zurich Insurance-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 626,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zurich Insurance-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 12,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,91 USD aus. Am 09.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF im Vergleich zu 16.06 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Zurich Insurance-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zurich Insurance-Aktie in Höhe von 45,82 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Zurich Insurance-Aktie

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Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3107 17.12.2027 140829706
Long 11.9835 16.06.2028 157230689
Long 1162.4 20.11.2026 160008788
Typ Hebel Verfall Valor
Short 8.6104 17.12.2027 158828325
Short 581.2 16.10.2026 159436233
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.6423 12.75 138986553
Long 12.366 5.51 159925194
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 3.3117 27.31 159012980
Short 22.7922 2.00 161114171
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Long 6 -42.93 114086076
Long 10 -10.00 142861648
Long 12 -8.33 142861649
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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23.09.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
22.09.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
17.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’446.66 8.91 SBBH9U
SMI-Kurs: 13’962.33 28.09.2026 11:10:47
Long 13’436.71 19.37 SYBVIU
Long 13’141.09 13.81 SVB5UU
Long 12’588.11 8.94 S17B5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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