Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Montagnachmittag nahezu unbewegt

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Zurich Insurance-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 581,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'999 Punkten tendiert. Bei 587,00 CHF erreichte die Zurich Insurance-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Zurich Insurance-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 579,80 CHF ab. Mit einem Wert von 585,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Zurich Insurance-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 69'651 Stück gehandelt.

Am 28.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 626,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,67 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (521,00 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zurich Insurance-Aktie 10,39 Prozent sinken.

Für Zurich Insurance-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,91 USD ausgeschüttet werden. Am 09.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 16.06 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.06 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Zurich Insurance wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 45,82 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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