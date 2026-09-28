Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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28.09.2026 12:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance macht am Montagmittag Boden gut
Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 582,40 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 582,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'975 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Zurich Insurance-Aktie bis auf 587,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 585,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 35'477 Zurich Insurance-Aktien.
Bei einem Wert von 626,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 521,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 38,91 USD, nach 30,00 CHF im Jahr 2025. Am 09.02.2017 legte Zurich Insurance die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 45,82 USD je Zurich Insurance-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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