Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagvormittag entwickeln
Renditefallen: Diese Verhaltensmuster kosten Anleger richtig viel Geld
HLEE-Aktie: Highlight Event verbessert EBIT im ersten Halbjahr 2026
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
AXA-Aktie: Versicherer meldet viele Hagelschäden an Autos und beschädigte Dächer
Suche...
Plus500 Depot

Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag stärker

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Zurich Insurance. Zuletzt konnte die Aktie von Zurich Insurance zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 594,40 CHF.

Zurich Insurance
594.19 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 594,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'406 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 595,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 593,40 CHF. Zuletzt wechselten 51'079 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 626,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Kursplus von 5,32 Prozent wieder erreichen. Bei 521,00 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zurich Insurance-Aktie 14,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 30,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 39,06 USD je Zurich Insurance-Aktie. Am 09.02.2017 legte Zurich Insurance die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zurich Insurance ein EPS von 4,58 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Zurich Insurance im vergangenen Quartal 16.06 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 45,79 USD je Zurich Insurance-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Zurich Insurance-Aktie

SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen

Jefferies & Company Inc.: Hold für Zurich Insurance-Aktie

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: Wäre ein Zurich Insurance-Investment vor einem Jahr inzwischen lukrativ?

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4742 15.12.2028 152365434
Long 12.2515 16.06.2028 157230690
Long 1188.4 18.09.2026 151031627
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.3181 18.06.2027 158828324
Short 1188.4 18.09.2026 150613108
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2463 11.23 154810330
Long 12.1265 5.43 157230127
Long 17.7373 2.81 157975984
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3551 12.69 151635306
Short 11.5379 5.74 142861036
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -44.18 114086076
Long 10 -10.52 142861648
Long 12 -12.78 142861620
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten