Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 594,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'406 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 595,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 593,40 CHF. Zuletzt wechselten 51'079 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 626,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Kursplus von 5,32 Prozent wieder erreichen. Bei 521,00 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zurich Insurance-Aktie 14,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 30,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 39,06 USD je Zurich Insurance-Aktie. Am 09.02.2017 legte Zurich Insurance die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zurich Insurance ein EPS von 4,58 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Zurich Insurance im vergangenen Quartal 16.06 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 45,79 USD je Zurich Insurance-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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