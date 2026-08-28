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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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28.08.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagmittag gesucht

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagmittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 592,60 CHF zu.

Zurich Insurance
594.19 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 592,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'410 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Zurich Insurance-Aktie bis auf 595,80 CHF. Bei 593,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 31'340 Zurich Insurance-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 626,00 CHF erreichte der Titel am 28.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Kursplus von 5,64 Prozent wieder erreichen. Bei 521,00 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 13,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 39,06 USD. Im Vorjahr hatte Zurich Insurance 30,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zurich Insurance am 09.02.2017 vor. Das EPS belief sich auf 4,58 CHF gegenüber 4,58 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 16.06 Mrd. CHF gegenüber 16.06 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Zurich Insurance im Jahr 2026 45,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 11.5379 5.74 142861036
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Long 6 -44.18 114086076
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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