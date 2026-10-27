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27.10.2026 09:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Dienstagvormittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 615,40 CHF.
Um 09:28 Uhr fiel die Zurich Insurance-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 615,40 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'549 Punkten steht. In der Spitze büsste die Zurich Insurance-Aktie bis auf 615,40 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 618,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 9'589 Zurich Insurance-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 627,40 CHF erreichte der Titel am 22.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 521,00 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 15,34 Prozent würde die Zurich Insurance-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 30,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 38,26 USD. Am 09.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Zurich Insurance möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zurich Insurance ein EPS in Höhe von 46,08 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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