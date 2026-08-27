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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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27.08.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 595,40 CHF ab.

Zurich Insurance
594.45 CHF -0.59%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 595,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'434 Punkten steht. Bei 594,40 CHF markierte die Zurich Insurance-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 594,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'745 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (626,00 CHF) erklomm das Papier am 28.07.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie.

Nach 30,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 39,06 USD je Zurich Insurance-Aktie. Zurich Insurance veröffentlichte am 09.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 16.06 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.06 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Zurich Insurance Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zurich Insurance einen Gewinn von 45,79 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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