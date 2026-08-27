Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Donnerstagnachmittag billiger

Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 589,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'330 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Zurich Insurance-Aktie bis auf 589,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 594,40 CHF. Von der Zurich Insurance-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 89'045 Stück gehandelt.

Bei 626,00 CHF markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zurich Insurance-Aktie 6,21 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 11,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Zurich Insurance-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 39,06 USD aus. Zurich Insurance veröffentlichte am 09.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 4,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Zurich Insurance einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.06 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Zurich Insurance veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 10.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Zurich Insurance.

Experten gehen davon aus, dass Zurich Insurance im Jahr 2026 45,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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