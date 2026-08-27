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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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27.08.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Anleger schicken Zurich Insurance am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Zurich Insurance Aktie News: Anleger schicken Zurich Insurance am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 591,80 CHF.

Zurich Insurance
591.14 CHF -1.15%
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Die Zurich Insurance-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 591,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'440 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zurich Insurance-Aktie bisher bei 590,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 594,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 46'165 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 626,00 CHF erreichte der Titel am 28.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zurich Insurance-Aktie. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 521,00 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 13,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 30,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 39,06 USD. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Zurich Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,58 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Zurich Insurance wird am 11.02.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 10.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Zurich Insurance.

Experten taxieren den Zurich Insurance-Gewinn für das Jahr 2026 auf 45,79 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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