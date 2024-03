Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag im Minusbereich

Die Zurich Insurance-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 483,80 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 11'700 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Zurich Insurance-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 483,50 CHF aus. Bei 485,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 39'719 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Am 21.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 492,90 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 401,70 CHF am 19.08.2023. Mit einem Kursverlust von 16,97 Prozent würde die Zurich Insurance-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 30,50 USD. Am 17.05.2023 hat Zurich Insurance die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz lag bei 11'927,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11'927,00 USD erwirtschaftet worden.

Zurich Insurance dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Zurich Insurance möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 38,77 USD je Zurich Insurance-Aktie belaufen.

