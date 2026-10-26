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26.10.2026 09:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Vormittag mit Verlusten
Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 616,20 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr fiel die Zurich Insurance-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 616,20 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'491 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Zurich Insurance-Aktie bis auf 614,20 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 619,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 10'239 Zurich Insurance-Aktien.
Bei 627,40 CHF erreichte der Titel am 22.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,82 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 521,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,45 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 38,26 USD, nach 30,00 CHF im Jahr 2025. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zurich Insurance-Aktie in Höhe von 46,08 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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