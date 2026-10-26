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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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26.10.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verliert am Nachmittag

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verliert am Nachmittag

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 617,60 CHF nach.

Zurich Insurance
617.72 CHF 0.26%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 617,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'524 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Zurich Insurance-Aktie ging bis auf 613,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 619,00 CHF. Zuletzt wechselten 74'510 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 627,40 CHF erreichte der Titel am 22.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zurich Insurance-Aktie 1,59 Prozent zulegen. Bei 521,00 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zurich Insurance-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 38,26 USD belaufen. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,58 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zurich Insurance noch ein Gewinn pro Aktie von 4,58 CHF in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.06 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.06 Mrd. CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Zurich Insurance im Jahr 2026 46,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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