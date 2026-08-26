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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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26.08.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Anleger schicken Zurich Insurance am Mittwochvormittag ins Plus

Zurich Insurance Aktie News: Anleger schicken Zurich Insurance am Mittwochvormittag ins Plus

Die Aktie von Zurich Insurance zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Zurich Insurance-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 596,60 CHF.

Zurich Insurance
598.00 CHF 0.78%
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Im SIX SX-Handel gewannen die Zurich Insurance-Papiere um 09:28 Uhr 0,3 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'577 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 596,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 593,60 CHF. Von der Zurich Insurance-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'038 Stück gehandelt.

Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF an. Mit einem Zuwachs von 4,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (521,00 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,67 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 30,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 39,06 USD. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 4,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Zurich Insurance einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.06 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 45,79 USD je Zurich Insurance-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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