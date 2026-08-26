Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9388 0.1%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’608 0.3%  Bitcoin 63’398 -0.4%  Dollar 0.8053 0.0%  Öl 87.2 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411NVIDIA994529Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DKSH-Aktie: Konzern kauft Wirkstoffhändler in Thailand
MindMaze-Aktie: KTM-Mutter schreibt Verlust - sieht aber den Durchbruch nah
Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet
MindMaze-Aktie: Noch im Verlust, aber riesiges Potenzia
Goldpreis: Warten auf Rede von Fed-Chef Kevin Warsh
Suche...

Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Zurich Insurance-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Zurich Insurance
598.00 CHF 0.78%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 598,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'580 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 598,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 593,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 66'978 Zurich Insurance-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,68 Prozent. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 521,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 12,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zurich Insurance-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 39,06 USD belaufen. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 16.06 Mrd. CHF, gegenüber 16.06 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 45,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Zurich Insurance-Aktie

SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen

Jefferies & Company Inc.: Hold für Zurich Insurance-Aktie

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: Wäre ein Zurich Insurance-Investment vor einem Jahr inzwischen lukrativ?

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3024 15.12.2028 152365434
Long 12.475 18.12.2026 127864718
Long 1197.6 16.10.2026 158828410
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.8574 18.06.2027 158828324
Short 1197.6 18.09.2026 154809821
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3472 11.23 154868292
Long 11.5154 6.18 157230127
Long 16.1838 3.58 157975984
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5802 11.84 151635306
Short 12.3464 4.95 142861036
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -44.61 114086076
Long 10 -10.57 142861648
Long 12 -13.45 142861620
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten