Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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26.08.2026 16:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Zurich Insurance-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Die Zurich Insurance-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 598,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'580 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 598,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 593,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 66'978 Zurich Insurance-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,68 Prozent. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 521,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 12,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zurich Insurance-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 39,06 USD belaufen. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 16.06 Mrd. CHF, gegenüber 16.06 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 45,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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