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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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26.08.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag im Plus

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag im Plus

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Zurich Insurance legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 596,20 CHF.

Zurich Insurance
598.00 CHF 0.78%
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Die Zurich Insurance-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 596,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'589 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 597,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 593,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 30'893 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,00 Prozent. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 521,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Verlust von 12,61 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Zurich Insurance-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 30,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 39,06 USD. Am 09.02.2017 legte Zurich Insurance die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Zurich Insurance-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 45,79 USD je Aktie in den Zurich Insurance-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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