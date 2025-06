Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Der Zurich Insurance-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 553,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 11'879 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zurich Insurance-Aktie bisher bei 552,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 556,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 54'509 Zurich Insurance-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.03.2025 auf bis zu 625,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,97 Prozent. Am 09.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 448,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Zurich Insurance seine Aktionäre 2024 mit 28,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 34,59 USD je Aktie ausschütten. Am 09.02.2017 legte Zurich Insurance die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,59 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,59 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.07 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.07 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Zurich Insurance rechnen Experten am 06.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 44,76 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Zurich Insurance-Aktie

SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zurich Insurance-Investment von vor 10 Jahren verdient

Analysten sehen bei Zurich Insurance-Aktie weniger Potenzial