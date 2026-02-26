Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’901 -0.5%  SPI 19’148 -0.4%  Dow 49’437 -0.1%  DAX 25’188 0.1%  Euro 0.9132 0.1%  EStoxx50 6’137 -0.6%  Gold 5’175 0.2%  Bitcoin 52’049 -0.8%  Dollar 0.7742 0.2%  Öl 71.4 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Wert Deere-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Deere Anlegern eine Freude
Tesla-Aktie im Blick: KI-Chip-Wettrennen - Tesla lockt Südkoreas Halbleiter-Elite
Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AIXTRON-Aktie fester: Stabile Dividende trotz niedrigerem Gewinn
Deutsche Telekom-Aktie gefragt: Umsatzerwartung geschlagen - Positive Wachstumsprognose für 2026
Suche...
eToro entdecken

Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.02.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag höher

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zurich Insurance. Das Papier von Zurich Insurance legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 578,20 CHF.

Zurich Insurance
578.99 CHF 0.36%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 578,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'917 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zurich Insurance-Aktie bisher bei 579,00 CHF. Mit einem Wert von 573,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Zurich Insurance-Aktien beläuft sich auf 80'714 Stück.

Am 28.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 625,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 8,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 519,60 CHF am 12.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zurich Insurance-Aktie derzeit noch 10,13 Prozent Luft nach unten.

Zurich Insurance-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 30,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 41,16 USD aus. Zurich Insurance veröffentlichte am 09.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF im Vergleich zu 16.06 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 06.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 48,75 USD je Zurich Insurance-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Zurich Insurance-Aktie

Zurich-Aktie letztlich fester: Übernahme des australischen Lebensversicherer Clearview angestrebt

SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zurich Insurance-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Hold-Note für Zurich Insurance-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
20.02.26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
19.02.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
19.02.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15:30 I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12:51 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
10:21 SMI scheitert erneut an 14.000er-Marke
08:47 UBS Logo UBS KeyInvest: Europa – Positive Stimmung/Straumann – Auf Werbetour
07:44 Bitcoin & Ethereum: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?
25.02.26 Marktüberblick: MTU und FMC schwächeln nach Zahlen
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’563.70 19.55 S21BUU
Short 14’861.51 13.84 S43BWU
Short 15’440.28 8.74 SJ1B5U
SMI-Kurs: 13’895.18 26.02.2026 16:31:05
Long 13’422.58 19.83 SJIBWU
Long 13’112.91 13.84 S18BJU
Long 12’539.04 8.85 SXEBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Auf diese US-Aktien setzt die UBS im vierten Quartal 2025
Deutsche Telekom-Aktie gefragt: Umsatzerwartung geschlagen - Positive Wachstumsprognose für 2026
D-Wave Quantum-Aktie dennoch gesucht: Geschäftszahlen verfehlen Erwartungen
Sandoz-Aktie deutlich höher: Generikaspezialist wächst weiter dank starker Biosimilars
Idorsia-Aktie klettert: Umsatz in 2025 verdoppelt
NVIDIA Aktie News: NVIDIA gibt am Donnerstagnachmittag nach
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
DroneShield-Aktie klettert deutlich: Mehrere Millionen-Aufträge ergattert
Alcon-Aktie im Plus: Alcon setzt auf weiteres profitables Wachstum

Top-Rankings

Q4 2025: Diese Änderungen nahm Carl Icahn an seinem Portfolio vor
So hat Carl Icahn im vierten Quartal 2025 investiert
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
Im vierten Quartal 2025 hat der Star-Investor Bill Ackman einige Veränderungen in der Zusammense ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
4. Quartal 2025: Diese Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Versicherungskonzern im vierten Quartal investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
16:38 ROUNDUP 3: Nvidia liefert wieder einmal - Investoren dennoch zurückhaltend
16:36 Digitalminister plant bundesweite Bürger-App
16:34 ANALYSE-FLASH: UBS belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 79 Euro
16:34 ANALYSE-FLASH: UBS belässt Eni auf 'Buy' - Ziel 18 Euro
16:34 Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1814 US-Dollar
16:28 ROUNDUP 2: Scout24 steigert Gewinn und will weiter wachsen - Aktie mit KI-Sorgen
16:20 WDH: Kion-Finanzchef sieht mittelfristiges Margenziel nicht in Gefahr
16:19 ANALYSE-FLASH: UBS belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 42 Euro
16:12 Aktien New York: Uneinheitlich - Nvidia nach Zahlen klar im Minus
16:09 ROUNDUP 2: Stuttgart 21 erst 2030 am Start? Weiter kein fixes Datum