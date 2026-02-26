Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
26.02.2026 16:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zurich Insurance. Das Papier von Zurich Insurance legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 578,20 CHF.
Die Zurich Insurance-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 578,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'917 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zurich Insurance-Aktie bisher bei 579,00 CHF. Mit einem Wert von 573,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Zurich Insurance-Aktien beläuft sich auf 80'714 Stück.
Am 28.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 625,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 8,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 519,60 CHF am 12.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zurich Insurance-Aktie derzeit noch 10,13 Prozent Luft nach unten.
Zurich Insurance-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 30,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 41,16 USD aus. Zurich Insurance veröffentlichte am 09.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF im Vergleich zu 16.06 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 06.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2027 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 48,75 USD je Zurich Insurance-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Zurich-Aktie letztlich fester: Übernahme des australischen Lebensversicherer Clearview angestrebt
SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zurich Insurance-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Hold-Note für Zurich Insurance-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
|
16:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag höher (finanzen.ch)
|
12:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance kommt am Mittag kaum vom Fleck (finanzen.ch)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Vormittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
24.02.26
|Zurich legt Kaufangebot für australischen Versicherer Clearview vor (AWP)
|
23.02.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
23.02.26
|Freundlicher Handel: SMI notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|20.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
